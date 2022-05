Посол Антонов рассказал, как власти США пытаются склонить дипломатов РФ к предательству Марина Крижановская Он уточнил, что один из способов - когда сотрудники ФБР и ЦРУ, якобы прогуливаясь возле посольства, раздают телефоны, по которым предлагают позвонить для установления контактов.

© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com

Читайте нас на: