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Посол Антонов рассказал, как власти США пытаются склонить дипломатов РФ к предательству

Марина Крижановская
23:49 14.05.2022
Он уточнил, что один из способов - когда сотрудники ФБР и ЦРУ, якобы прогуливаясь возле посольства, раздают телефоны, по которым предлагают позвонить для установления контактов.
Посол Антонов рассказал, как власти США пытаются склонить дипломатов РФ к предательству
© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com
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Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти призывают российских дипломатов, несущих свою службу в США, к предательству и по сути к преступлению.

Антонов пояснил, что американские политики публикуют в СМИ призывы в адрес российских служащих «перейти на сторону так называемой демократии». Высокопоставленный дипломат констатировал, что по факту - это призыв к предательству.

«Ужас в том, что известные политики, которых я раньше достаточно уважал, чьи знания высоко ценил, публикуют призывы в американских СМИ к российским дипломатам и военным перейти на сторону так называемой демократии. По существу, моих товарищей подталкивают на предательство, которое в любой стране расценивается как омерзительный поступок», - рассказал Анатолий Антонов.

Он подробно рассказал, как сотрудники американских разведывательных ведомств ищут возможности установить контакт с дипломатами из России, «раздавая телефоны ФБР и ЦРУ». Об этом он поделился в эфире «Соловьев Live».

«В адрес моих товарищей, сотрудников посольства поступают угрозы, в том числе физической расправы. А деятели американских спецслужб фланируют вокруг российского посольства, раздавая телефоны ФБР и ЦРУ, по которым предлагают позвонить для установления контактов, "сотрудничества". На мобильные телефонные номера поступают целенаправленные рассылки, объявления с адресами спецслужб и приглашениями откликнуться на эти обращения», - сообщил посол России в США.

Ранее Анатолий Антонов рассказал о зашкаливающей русофобии в США. Он пояснил, что здания, учреждения, организации, имеющие отношение к русской культуре или России, претерпевают нападки. Так, кафе и рестораны русской кухни, магазины, центры по изучению русской культуры и православные кладбища подвергаются вандализму.

Вместе с тем, власти некоторых штатов предлагают запретить продажу российских товаров. Также Антонов сообщил, что русскоязычные граждане в США сталкиваются с притеснениями на работе и «некоторых вынуждают увольняться».

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