Володин: решение о передачи конфискованных активов РФ Украине не повлияет на экономику России

Володин высказал мнение, что конфискованные российские золотовалютные резервы будут возвращены в любом случае.

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Решение США разрешить передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан никак не повлияет на экономику РФ. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. <…> На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие», - написал Володин.

В качестве зеркальной меры ответа Банк России запретил иностранным инвесторам выводить активы из финансовой системы РФ. По некоторым оценкам, сумма находящихся в российском обороте иностранных средств более 500 млрд долларов.

«Правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны», - написал Володин.

По его словам, российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, и доли партнеров, которые хотят уйти с рынка. При этом, подчеркнул Володин, они действуют цивилизованно и в соответствии с нормами международного права.

По его словам, российский бизнес покупает иностранные компании, которые работают в РФ, и доли партнеров, которые уходят с рынка, при этом все нормы международного права соблюдаются. Также Володин обвинил недружественные страны: Литву, Латвию, Польшу и США, занимающихся воровством.

Володин отметил, что замороженные Вашингтоном золотовалютные резервы России на сумма порядка 300 млрд. долларов будут возвращены.

«Вернут, никуда не денутся. Это средства государства», - отметил Володин.

Ранее Володин заявил, что санкции, введенные странами ЕС против Москвы, не имеют законных оснований, Европа рано или поздно должна будет компенсировать вред, нанесенный экономике России.