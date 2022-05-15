ПВО РФ за сутки сбила 15 беспилотников ВСУ, в том числе и над островом Змеиный

Беспилотники поражены также в небе над Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Харьковской областью.

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Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. БПЛА поражены в небе над Донецкой и Луганской Народными Республиками, Харьковской областью, в также над островом Змеиный. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Новотроицкое, Владимировка, Петровское, Луганское Донецкой Народной Республики, Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка Луганской Народной Республики, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое Харьковской области и над островом Змеиный», - заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над Харьковской областью, ДНР и ЛНР. Один из пораженных БПЛА - ударный беспилотник «Байрактар - ТБ2».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов