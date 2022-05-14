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Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»

10:58 14.05.2022
Большая часть беспилотников уничтожены в небе над Харьковской областью.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны России уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над Харьковской областью, ДНР и ЛНР. Один из пораженных БПЛА - ударный беспилотник «Байрактар - ТБ2». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чкаловское, Дементьевка, Клинск, Глубокое, Балаклея, Гоптовка Харьковской области, Старомихайловка, Спартак, Еленовка Донецкой Народной Республики, Петровенки и Северодонецк Луганской Народной Республики, в том числе один «Байрактар-ТБ2» над населенным пунктом Маньковка Харьковской области», - заявил Конашенков.

Ранее Конашенков сообщил, что над островом Змеиный сбит в воздухе один украинский беспилотник. Также поражены три баллистические ракеты «Точка-У» украинской армии.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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