ВКС РФ уничтожили две установки С-300 ВСУ в Сумской области
© Фото: ТРК "Звезда"
ВКС РФ уничтожили две установки С-300 ВСУ в Сумской области
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ВКС РФ уничтожили две установки С-300 ВСУ в Сумской области
© Фото: ТРК "Звезда"
ВКС РФ уничтожили две установки С-300 ВСУ в Сумской области
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