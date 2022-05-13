Армия МО: авиация РФ поразила три командных пункта ВСУ По сообщению Минобороны, авиация РФ поразила также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Оперативно-тактической и армейской авиацией Российской Федерации поражены три командных пункта Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По сообщению МО РФ, российская авиация также поразила 52 района сосредоточения живой силы и военной техники. Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обсудил вопросы международной безопасности с министром обороны Соединенных Штатов. Сообщалось, что стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине. Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика