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В Чехии заявили, что антироссийские санкции обнажили двойные стандарты ЕС

Марина Крижановская
05:22 14.05.2022
Колумнист чешского издания отметила, что «политические решения с невероятной скоростью вмешиваются в экономику и регулируют рынок и торговые потоки».
В Чехии заявили, что антироссийские санкции обнажили двойные стандарты ЕС
© Фото: pixabay.com
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В Чехии выступили с предположением, что благодаря антироссийским санкциям весь мир узнал о двойных стандартах Европейского союза. В частности, налицо вмешательство в вопросы экономики.

Так, в колонке для чешского издания Časopis argument историк Вероника Сушова-Сальминен размышляет, что санкции - это не только попытка оказать давление на Россию, выразить возмущение и недовольство, но и «очень сильное вмешательство в экономику».

«Санкции - это инструменты политики, препятствующие функционированию экономики и приводящие к исключению определенных субъектов из интегрированной и глобальной экономики», - написала она в своей статье.

Анализируя действия западных стран, историк указала на то, что «они сделали войну из самой торговли, свободный рынок вдруг перестал быть делом принципа».

Обозреватель чешского издания продолжила, что «политические решения с невероятной скоростью вмешиваются в экономику и регулируют рынок и торговые потоки».

«Поэтому неправда, что в рынок нельзя вмешиваться или регулировать. Европейский Союз и отдельные страны, включая Чехию, сейчас всячески поддерживают эту интервенцию и решительно к ней прибегают. Но когда речь заходит об инфляции, высокой стоимости энергии и других проблемах, те же самые политики продолжают твердить нам, что с ними невозможно бороться иначе как рыночными средствами. Похоже, имеют место двойные стандарты», - указала автор материала.

Сушова-Сальминен предупредила, что санкции в мировой экономике и взаимозависимом мире имеют свойства отправленного бумеранга. Она отметила, что стратегической ошибкой будет нарушение стабильности экономической среды.

«Экономические санкции в той мере, в какой они сейчас применяются против России Западом, серьезно подорвут экономику западных стран и всю мировую экономику. Они будут иметь бумеранговые последствия, которые, вероятно, приведут к новому кризису. В мире взаимозависимостей этого не избежать. <...> Если санкции не изменят поведение России и в то же время существенно ослабят Евросоюз и приведут к общей дестабилизации экономической среды, - это будет стратегической ошибкой», - подвела итог чешский историк и обозреватель Вероника Сушова-Сальминен.

Ранее сообщалось, что в Турции считают невозможным для Евросоюза отказаться от поставок газа из России. Одна из причин - это то, что за многие годы страны ЕС не смогли реализовать проект поставок сжиженного природного газа из стран Ближнего Востока и Средней Азии, в том числе и потому, что его стоимость достаточно высока, а возможности поставок ограничены.

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