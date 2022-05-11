Rutube вновь заработал после атаки хакеров

До этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили об увеличении хакерских атак на Россию из Северной Америки. Согласно заявлению российского дипломатического ведомства, разношерстные кибергруппировки используют для нападений информационно-коммуникационные устройства граждан западных стран, зачастую без их ведома.

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