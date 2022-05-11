Rutube вновь заработал после атаки хакеров
Пользователи снова могут воспользоваться сайтом российского видеохостинга.
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Сайт российского видеохостинга Rutube, подвергнувшийся мощной хакерской атаке, снова заработал для пользователей.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. Согласно документу, в организациях будут создаваться подразделения, реагирующие на хакерские атаки.
До этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили об увеличении хакерских атак на Россию из Северной Америки. Согласно заявлению российского дипломатического ведомства, разношерстные кибергруппировки используют для нападений информационно-коммуникационные устройства граждан западных стран, зачастую без их ведома.