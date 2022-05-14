Во Франции призвали не пускать в НАТО новые страны

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Бывший советник президента Франции Анри Гено заявил, что в Североатлантический альянс не стоит впускать новые страны. По его словам, расширение НАТО на восток заявляет «русских чувствовать себя окруженными». При этом организация очевидно превращается в антироссийский альянс.

«Двери в НАТО необходимо закрыть... Включать в альянс Финляндию, Швецию, Украину, Молдавию, Грузию недопустимо», - заявил Гено в эфире телеканала BFM.

Также Гено согласился со словами нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости прекращения огня на Украине и возвращению к дипломатии, чтобы предотвратить распространения конфликта на Европу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции и пока не может смотреть на это положительно. По его словам, скандинавские страны «слишком гостеприимны» к террористам.