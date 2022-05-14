За спиной минометы и пулеметы: сдавшийся солдат ВСУ рассказал об украинских заградотрядах

Военнослужащий признался, что всем украинским солдатам показывали фейковые видео об издевательствах над сдавшимися украинскими бойцами.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Сложивший оружие украинский военнослужащий рассказал, что ВСУ использовали тактику заградотрядов, чтобы вести в бой тех, кто не хотел сражаться. По словам военного, в спину солдатам стреляли из пулеметов и минометов.

«Стреляли по нам свои. Сзади мины прилетали, пулеметы шуровали. Насыпали капитально», - рассказал военнослужащий.

Также он рассказал, что командование ВСУ показывало солдатам фейковые видео, в который российские солдаты якобы издевались и избивали пленных бойцов ВСУ. В реальности, отметил украинский солдат, такого не происходит.

«Ну вообще нам видео показывали, чтобы психологически надавить. А тут и кормят и все такое», - рассказал военнослужащий.

Ранее корреспондент «Звезды» побывал в центре временного содержания для украинских пленных. Там соблюдаются комфортные условия для бойцов ВСУ - многие даже смогли дозвониться до родных.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов