Посол ЛНР прокомментировал планы Киева довести численность армии до миллиона человек

По словам дипломата, решение о наращивании живой силы принято на фоне увеличения поставок вооружений с Запада.

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Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что министерство обороны Украины намерено «повысить ставки» и довести численность ВСУ до одного миллиона человек. По словам дипломата, Запад наращивает поставки вооружения на Украину, а Киев в ответ увеличивает количество живой силы.

«В сделку под названием "война на Украине" вкладывались с нескольких сторон - США&UK и ко. дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается «живым товаром» - поставит пушечное мясо», - написал Мирошник в Telegram.

Ранее президент США Джо Байден объявил о новой поставке военной помощи на Украину. Американские власти передадут Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Также президент Соединенных Штатов напомнил, что средства, которые были выделены Конгрессом США на оказание военной помощи Украине, почти исчерпаны.