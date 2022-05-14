Молниеносный штурм: кадры боевой работы ВДВ в ходе спецоперации
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожает огневые точки противника. Штурм опорных пунктов противника ведется при огневой поддержке расчетов минометов, экипажей БМД.
Огнем пулеметных расчетов также ведется подавление снайперских позиций противника.
Ранее российское оборонное ведомство показало кадры работы 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С». Расчеты выполнили огневые задачи по уничтожению укрепленных позиций и бронетехники Вооруженных сил Украины.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов