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СМИ предсказали Европе «мучительные» полтора года в случае прекращения поставок российского газа

Алиса Краузе
04:44 01.05.2022
Пресса предсказала Европе «мучительные» полтора года из-за проблем в энергетической сфере.
СМИ предсказали Европе «мучительные» полтора года в случае прекращения поставок российского газа
© Фото: pexels.com
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Для энергетического обеспечения Европы следующие полтора года станут сложным временем практически при любом развитии событий. Об этом заявила американская пресса, объяснив свой прогноз маленьким количеством альтернатив по поставкам газа для ЕС на случай их прекращения со стороны России.

«Почти при любом сценарии следующие 18 месяцев станут мучительным временем для Европы», - было указано в СМИ.

По мнению эксперта Washington Post, прекращение поставок российского природного газа в Западную Европу может закончиться очень плохо. В таких условиях избежать больших экономических трудностей будущей зимой представляется практически нереальной задачей.

«Разыгрывается очень опасная игра», - заметил автор прогноза.

Он также добавил, что в настоящее время последствия высоких цен уже расходятся по странам. При этом государства стараются поддерживать стабильное обеспечение электроэнергией домов и предприятий и постоянно отапливать здания.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал решения ряда европейских стран отказаться от оплаты газа из России в рублях циничным. Он отметил, что этим государствам не мешало бы попробовать прожить без российского топлива хотя бы один год.

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