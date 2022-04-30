Володин назвал циничным отказ ЕС от российского газа

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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что решение некоторых страны Европы отказать платить за российский газ в рублях это циничное решение и одобрил отключение поставок топлива в эти страны. Он предложил этим государства «попробовать прожить хотя бы го без России».

«В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: "Через семь лет мы откажемся от российского газа». Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год"», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большинство ключевых партнеров РФ уже дали согласие на переход на предложенную Москвой схему оплаты за российский газ. По его словам, для них нет разницы, какой валютой страны будут расплачиваться за голубое топливо из РФ. Однако оплата будет происходить через банк, а не «Газпром», который «фактически был ограблен», подчеркнул глава МИД.