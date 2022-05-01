Мощный торнадо пронесся по Канзасу: есть погибшие

Также приводится информация официальных лиц, что в автокатастрофе в пятницу вечером погибли трое студентов-метеорологов Университета Оклахомы.

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В результате разгула торнадо жители американского штата Канзас остались без света. Сообщается, что пострадали более 15 тысяч человек.

Отмечено, что ураган разрушил или причинил ущерб тысячам жилых домов и зданий, охватив некоторые районы штата. Информацию приводит агентство Associated Press.

Также опубликована информация от официальных лиц, что в автокатастрофе в пятницу вечером погибли трое студентов-метеорологов Университета Оклахомы. Они возвращались после преследования торнадо в Канзасе.

«По данным властей, более 1000 зданий пострадали, когда сильный смерч пронесся через Андовер в пятницу вечером. Днем в субботу аварийные бригады обнаружили более обширные разрушения, чем предполагалось ранее», - сообщает агентство.

Вместе с тем, из-за шторма в Черном море на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была полностью остановлена погрузка нефти.

По словам министра финансов Казахстана Ерулана Жамаубаева, сумма ущерба варьируется от 220 до 230 миллионов долларов. Однако чиновник подчеркнул, что эти цифры не точные.