В Казахстане оценили ущерб от аварии на терминале под Новороссийском

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В Казахстане оценили ущерб для страны из-за поломки на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). По словам министра финансов республики Ерулана Жамаубаева, сумма ущерба варьируется от $220 до 230 млн. Однако чиновник подчеркнул, что эти цифры не точные.



«Цифру на данный момент никто не может назвать, все будет зависеть от того, в какой срок исправят эти нарушения и будут ли дальше санкционные меры. А так ущерб от аварии на КТК оценивается пока в порядка 100-150 млрд тенге ($220-230 млн) », - сказал он.

Напомним, в марте из-за шторма в Черном море на терминале КТК полностью остановили погрузку нефти. Ремонт должны были завершить к середине апреля, но по словам заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, он может растянутся до двух месяцев. Ранее сообщалось о серьезных проблемах с поставками необходимых комплектующих.