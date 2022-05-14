В первую очередь от отопления будут отключены промышленные и административные объекты.

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В Москве завершается отопительный сезон. Сообщается, что отключение отопления произойдет в трехдневный срок.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что отключению подлежат более 74 тысяч зданий, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов. Слова заммэра приводит РИА Новости.

Бирюков пояснил последовательность отключения отопления. Так, в первую очередь это будут промышленные и административные объекты. Затем отключение произойдет в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Отмечено, что системы теплоснабжения будут постепенно переводиться на летний режим работы. Уточняется, что после завершения отопительного сезона начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

Ранее приводилась информация, что Правительство России профинансирует перевод отопления частных домов на газ и электричество. Для реализации проекта из средств федерального бюджета частные дома будут переведены с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное.