Кабмин профинансирует перевод отопления частных домов на газ и электричество

Для реализации проекта финансирование также будет направлено на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.

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Минприроды РФ разработало проект постановления, цель которого - снизить выбросы в атмосферный воздух. Для реализации, в частности, средствами федерального бюджета частные дома будут переведены с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное.

«Проектом постановления правила [предоставления иных межбюджетных трансфертов] дополнены направлениями, связанными с переводом частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное, включая приобретение, установку, монтаж внутридомового газового, электрического или комбинированного оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», - приводит ТАСС выдержку из документа.

Также финансирование будет направлено на строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, которые необходимы для перевода домов на электрическое отопление. Часть стоимость поставляемого в дома электричества также будет фиксироваться средствами межбюджетного трансферта. Кроме того, предполагается рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов, доля выбросов от которых не менее 5% от объема всех загрязнений воздуха по поселению или городскому округу.

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