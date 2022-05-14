Армия Мужество, доблесть и отвага: командующий ЦВО вручил награды отличившимся в ходе спецоперации военным РФ За выполнение поставленных задач российские военнослужащие были удостоены орденов Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, Суворова и Жукова. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. «Для меня огромная честь выполнять свой воинский долг вместе с вами, проявившими мужество, доблесть, отвагу и выполнившими поставленные задачи. И в нашей сегодняшней победе огромная заслуга именно вас, ваших подчиненных», - сказал генерал-полковник Александр Лапин. Вручая награды военным, командующий войсками ЦВО пожелал им вернуться домой живыми и здоровыми. «Мы продолжаем громить врага, проводя тяжелые, но успешные боевые действия. Это благодаря вам. Еще раз хочу сказать глубокие слова благодарности», - подытожил командующий ЦВО. Среди наград, которые были вручены - ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, Суворова и Жукова. Ранее заместитель министра обороны Николай Панков наградил получивших ранение участников спецоперации. Награждение прошло в палате реабилитационно-образовательного центра где военнослужащие восстанавливаются после ранения. Военнослужащим вручены семь государственных наград: три ордена «Мужества», медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, два знака отличия ордена «Святого Георгия - Георгиевский Крест» IV степени и медаль «Суворова». Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика