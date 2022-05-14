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Мужество, доблесть и отвага: командующий ЦВО вручил награды отличившимся в ходе спецоперации военным РФ

05:01 14.05.2022
За выполнение поставленных задач российские военнослужащие были удостоены орденов Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, Суворова и Жукова.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. 

«Для меня огромная честь выполнять свой воинский долг вместе с вами, проявившими мужество, доблесть, отвагу и выполнившими поставленные задачи. И в нашей сегодняшней победе огромная заслуга именно вас, ваших подчиненных», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Вручая награды военным, командующий войсками ЦВО пожелал им вернуться домой живыми и здоровыми.

«Мы продолжаем громить врага, проводя тяжелые, но успешные боевые действия. Это благодаря вам. Еще раз хочу сказать глубокие слова благодарности», - подытожил командующий ЦВО.

Среди наград, которые были вручены - ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, Суворова и Жукова.

Ранее заместитель министра обороны Николай Панков наградил получивших ранение участников спецоперации. Награждение прошло в палате реабилитационно-образовательного центра где военнослужащие восстанавливаются после ранения.

Военнослужащим вручены семь государственных наград: три ордена «Мужества», медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, два знака отличия ордена «Святого Георгия - Георгиевский Крест» IV степени и медаль «Суворова». 

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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