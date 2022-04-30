Замминистра обороны Панков наградил получивших ранение участников спецоперации

Военнослужащим в реабилитационно-образовательном центре вручены семь государственных наград.

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Заместитель министра обороны РФ Николай Панков наградил государственными наградами военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на Украине. Награждение прошло в палате реабилитационно-образовательного центра где военнослужащие восстанавливаются после ранения.

Военнослужащим вручены семь государственных наград: три ордена «Мужества», медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, два знака отличия ордена «Святого Георгия - Георгиевский Крест» IV степени и медаль «Суворова». Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся указ президента России.

Ранее Панков принял участие в открытии реабилитационно-образовательного центра для получивших ранения участников специальной военной операции. Он позволит желающим военнослужащим продолжить службу и подготовиться к новому виду служебной деятельности еще на стадии мероприятий реабилитации.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов