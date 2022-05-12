Посол Антонов рассказал о зашкаливающей русофобии в США

Российский посол отметил, что русофобия оформляется законодательно и юридически, а также указал на нарушение американскими властями «принципов американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности».

© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com

Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов заявил о гонениях на активистов русскоязычной диаспоры. Антонов добавил, что в отношении руководителя КСОРС (Координационного совета российских соотечественников) Елены Брэнсон выдвинуты обвинения в незаконной работе в качестве иностранного агента. Также посол сказал, что КСОРС был разгромлен.

Вместе с тем, посол Антонов рассказал и о переходе русофобии на бытовой уровень. Он пояснил, что здания, учреждения, организации, имеющие отношение к русской культуре или России, претерпевают нападки. Так, кафе и рестораны русской кухни, магазины, центры по изучению русской культуры и православные кладбища подвергаются вандализму.

Посол сказал, что власти некоторых штатов предлагают запретить продажу российских товаров. Антонов добавил, что русскоязычные граждане в США сталкиваются с притеснениями на работе и «некоторых вынуждают увольняться».

Обо всей текущей русофобской и антироссийской кампании в США посол Анатолий Антонов рассказал в статье, опубликованной в среду на сайте издания Newsweek.

«Гонения ведутся на активистов русскоязычной диаспоры. Разгромлен КСОРС, занимавшийся налаживанием отношений между Россией и США и сохранением связей с исторической родиной. Члены организации подвергаются допросам и обыскам. Тем самым русофобия оформляется законодательно и юридически», - написал в статье Анатолий Антонов.

Указывая на нарушение властями США основополагающих международно-правовых документов, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, российский посол отметил нарушение ими и «принципов американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности».

В этом контексте высокопоставленный дипломат отметил запрет американской стороной проведения ежегодного возложения венков в память о встрече союзнических войск СССР и США на Эльбе.

«В этом году американская сторона отказала посольству России в проведении ежегодной церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище, посвященной исторической встрече советских и американских войск на Эльбе. Этот шаг оскорбителен не только для ветеранов России и США, сражавшихся против нацизма, но и всех, кто помнит великий подвиг», - подытожил посол Анатолий Антонов.

Накануне в российском посольстве призвали США «приструнить» Киев в контексте кибератак на Россию. В посольстве прокомментировали обвинения Госдепартамента о якобы причастности России к кибератакам на объекты украинской инфраструктуры.

Там подчеркнули, что Россия привержена использованию информационно-коммуникационных технологий исключительно на благо развития мирового сообщества.