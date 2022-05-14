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«Тембр роскошный»: Борис Львович о Ренате Ибрагимове

Игнат Далакян
23:07 14.05.2022
Львович рассказал о таланте и одаренности народного артиста РСФСР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press
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Заслуженный артист России, поэт, композитор и режиссер Борис Львович рассказал «Звезде», каким был народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов.

«Он был абсолютно правильный человек. Он давно не пил, он не курил, он занимался голосом, много работал над собой, он и литератор очень сильный», - рассказал Львович.

Также заслуженный артист России поделился историей из жизни, связанной с Ренатом Ибрагимовым. Львович рассказал, как артист восстановил свой голос к выступлению на Декаде татарской литературы и искусства в Москве за короткий срок.

«К Декаде татарской литературы и искусства в Москве он вышел на сцену во всеоружии. Рядом был роскошный томский баритон, как Коля Путилин, и Ренат звучал не хуже. Только потому что занимался. Необыкновенно талантливый был одаренный человек. Это большая потеря для всего российского искусства», - заключил Борис Львович.

Ранее Лев Лещенко выразил слова скорби и рассказал «Звезде», каким человеком был Ренат Ибрагимов.

В субботу стало известно о смерти народного артиста РСФСР, певца, композитора, актера и продюсера Рената Ибрагимова. Артист скончался в возрасте 74 лет в Москве.

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