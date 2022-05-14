Посол РФ в США заявил, что Вашингтону не нравятся российские «Посейдоны» и «Сарматы»

Посол отметил, что США хотят ограничить или вовсе запретить применение «Посейдонов» и «Сарматов» в рамках будущих договоренностей по контролю над вооружениями.

© Фото: Минобороны России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон недоволен такими стратегическими вооружениями РФ, как носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». По словам дипломата, США желают ограничить или вовсе запретить их применение в рамках будущих договоренностей по контролю над вооружениями.

«"Посейдон" им очень не нравится, не нравится очень "Сармат", и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти "Посейдоны", конечно же, надо ограничить использование "Сарматов" и так далее», - сказал Антонов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее Анатолий Антонов заявил, что американская сторона сознательно перекладывает ответственность на Россию за кризис поставок продовольствия в мире. Дипломат считает, что киевские власти чинят препятствия для осуществления доставки провизии и других товаров морским путем.