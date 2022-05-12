Посол Антонов заявил, что США перекладывают на РФ ответственность за продовольственный кризис в мире

Анатолий Антонов добавил, что киевские власти препятствуют осуществлению доставки провизии и других товаров морским путем.

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Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона сознательно перекладывает ответственность на Россию за кризис поставок продовольствия в мире. Таким образом посол прокомментировал соответствующий вопрос.

Антонов добавил, что киевские власти чинят препятствия для осуществления доставки провизии и других товаров морским путем. Об этом посольство России разместило информацию в Telegram-канале диппредставительства.

«США сознательно переворачивают положение дел "с ног на голову". Киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства. При этом наши попытки согласовать открытие гуманитарных коридоров по-прежнему остаются без внимания», - сообщили в посольстве.

Посол России добавил, что американские власти не желают признавать свои промахи во внешней экономике.

«В Вашингтоне упорно не желают отвечать за свои внешнеэкономические промахи. Заявления о том, что антироссийские ограничения якобы не вредят нашим поставкам продовольствия и удобрений не выдерживают критики. Видимо, попытки изолировать финансовую систему России и подорвать возможности транспортного сектора не в счет», - сообщили в российском посольстве.

Ранее посол Антонов заявил о беспредельном уровне русофобской кампании в США. Вместе с тем, посол Антонов рассказал и о переходе русофобии на бытовой уровень.

Он пояснил, что здания, учреждения, организации, имеющие отношение к русской культуре или России, претерпевают нападки. Так, кафе и рестораны русской кухни, магазины, центры по изучению русской культуры и православные кладбища подвергаются вандализму.