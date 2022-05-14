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«Людям становится легче»: жители Харьковской области получили гумпомощь от российской армии

14:08 14.05.2022
Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь и доставили более 50 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ
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Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили более 50 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область в сопровождении военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. В населенные пункты доставлены продовольствие и предметы первой необходимости. В первую очередь необходимой помощью обеспечиваются семьи с детьми.

Каравану многотонных фур явно тесно на узких улочках небольшого приграничного города. Но долгожданный гуманитарный конвой из России здесь всегда к месту. Здесь на улицах вполне спокойно, многолюдно. Передвигаются пешеходы и автомобили. Продуктовые магазины закрыты, воду подают с перебоями, поэтому тут неизменно ждут российский гуманитарный конвой.

В живой цепи случайные прохожие, волонтеры, работники ЖКХ и даже студенты. Все, как один спешат разгрузить продовольствие. Тем быстрее начнется формирование продовольственных наборов для жителей.

«Сейчас же людям тяжело. Надо помочь. Я пенсионер. Ну а чего бы не помочь. Если вон ребенок помогает. А чего я не помогу?», - сказал местный житель Анатолий.

Коробки с консервами, подсолнечным маслом и различными крупами в кузове грузовика таят на глаза. Тут же по пакетам фасуют муку – на каждого примерно по три килограмма. В городе организовано сразу несколько пунктов раздачи гуманитарной помощи. По заранее составленным спискам выстаиваются в очередь пенсионеры.

«Мы берем списки пенсионеров. Формируем пакеты и лично по спискам выдаем гуманитарку в руки. Тревожность, конечно пока есть. Это естественное состояние. Но, в принципе, уже благодаря вот этой гуманитарке, за что большое спасибо, людям становится легче», - сказал местный житель Сергей.

В городе нет электричества, перебои с водой, а магазины закрыты. У людей, конечно, остались какие-то запасы, но далеко не у всех и этого явно не хватает.

«Хорошо, если бы в следующий раз привезли порошок, мыло, шампунь. Людям нечем мыться, нечем стираться. На базаре мы не купим, пенсию не платят. Зарплаты нет. Люди без работы сидят. Надо же и гигиену какую-то соблюдать», - рассказала местная жительница Татьяна.

Вместе с гуманитарной в город наконец-то пришла и медицинская помощь. Военный врач принимает жителей прямо на улице.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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