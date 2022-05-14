Минобороны: в школах Николаева и Краматорска украинские боевики оборудовали огневые позиции

При этом боевики насильно удерживают жителей близлежащих домов в подвалах, отметили в военном ведомстве.

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Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что на территории школ Николаева и Краматорска в Донцкой Народной республике украинские вооруженные формирования оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО. При этом боевики насильно удерживают жителей близлежащих домов в подвалах.

«В Николаеве в зданиях и на прилегающей территории школ № 7, 15, 35 и в Краматорске Донецкой Народной Республики в школах № 5, 6 и 9 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а в подвальных помещениях насильно удерживают жителей близлежащих домов», - отметил начальник НЦУО РФ на брифинге.

Ранее министерство обороны России опубликовало видео уничтожения понтонной переправы и подразделения украинской армии, которое предприняло попытку переправиться через реку Северский Донец. Российские мотострелки скорректировали огонь артиллерии по наведенной переправе и бронетехнике украинских военных, укрывавшихся в лесном массиве.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.