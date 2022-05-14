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Минобороны: украинская ракета «Точка-У» перехвачена ВС РФ в районе Хлебороба

20:09 14.05.2022
В Харьковской области в районе Каменки перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», добавили в МО РФ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Украинская баллистическая ракета «Точка-У» была перехвачена Вооруженными Силами РФ в районе населенного пункта Хлебороб. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, в Харьковской области в районе Каменки перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

«Перехвачены: в районе населенного пункта Хлебороб украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районе Каменка Харьковской области три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»», - отметил на брифинге представитель МО РФ.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как ВСУ продолжают обстреливать спальные районы Донецка. Один из снарядов попал в здание супермаркета, вследствие чего оно моментально загорелось.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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