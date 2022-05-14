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Более сотни прилетов: как ВСУ продолжают обстреливать спальные районы Донецка

Владислав Кустов
19:40 14.05.2022
Один из снарядов попал в здание городского супермаркета, вследствие чего оно моментально загорелось.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Донецк в очередной раз накрыла украинская артиллерия. Количество выпущенных по городу снарядов уже превысило сотню. При этом разрывы боеприпасов слышны и сейчас. ВСУ также бьют по Куйбышевскому и по Кировскому районам.

Один из снарядов попал в здание супермаркета, вследствие чего оно моментально загорелось. Вероятно, в магазине вспыхнули генераторы. В самом супермаркете никого не было, практически все магазины в районе закрыты, зато вокруг были очевидцы.

«Когда услышала грохот, такой грохот два раза, я не поняла, поднялась, у меня все в пыли, смотрю у меня дырочка, вроде кровь, даже не поняла, что я ранена в этот момент», - говорит местная жительница Наталья.

В Петровском районе Донецка не встретишь ни одного бойца ДНР. В спальном районе есть школы, больницы и детские сады. Один из снарядов упал как раз рядом с детским садом. У здания посечены стены, выбиты стекла. Внутри детей не было. На данный момент садик закрыт. Сторож учреждения Валентин Сухарев показал детские кроватки, усыпанные битым стеклом. При чем осколки на них и новые, и старые.

«Здесь вообще нет никаких военных позиций. Они считают, что здесь местные укрываются, это, на мой взгляд, и надо как больше навредить, людей на поражение, я считаю только так», - поделился сторож.

В связи с участившимися обстрелами правительство ДНР выпустило указ о переходе некоторых учебных заведений на дистанционное обучение. За сегодняшний день в Донецке от артиллерии ВСУ пострадали два детских садика, школа и девять жилых домов. Сейчас все эти случаи фиксируют сотрудники СЦКК ДНР.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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