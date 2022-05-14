Армия МО: ракетные войска и артиллерия РФ поразили РСЗО «Смерч» в районе Березовки Согласно заявлению МО, в частности, в течение дня поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Ракетные войска и артиллерия Российской Федерации поразили РСЗО «Смерч» ВСУ в районе Березовки. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укрепленных бункера, а также 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях», - заявил Игорь Конашенков. Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении за сутки 13 украинских БПЛА. В числе уничтоженных беспилотных летательных аппаратов оказался один «Байрактар». Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика