МО РФ: российские средства ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ

В Минобороны отметили, что один из БПЛА был сбит над островом Змеиный.

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в течение дня российские средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников в районах ряда населенных пунктов Харьковской области. При этом один из БПЛА сбит над островом Змеиный.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный», - подчеркнул Конашенков на брифинге.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как силы Народной милиции ДНР ведут наступление под Авдеевкой. За день артиллерия под Авдеевкой поражает до 20 целей, это могут быть укрепления, блиндажи, колонны с боеприпасами или районы скопления живой силы противника.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.