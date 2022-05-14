Армия Армия Армия

МО РФ: российские средства ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ

20:04 14.05.2022
В Минобороны отметили, что один из БПЛА был сбит над островом Змеиный.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в течение дня российские средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников в районах ряда населенных пунктов Харьковской области. При этом один из БПЛА сбит над островом Змеиный.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный», - подчеркнул Конашенков на брифинге.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как силы Народной милиции ДНР ведут наступление под Авдеевкой. За день артиллерия под Авдеевкой поражает до 20 целей, это могут быть укрепления, блиндажи, колонны с боеприпасами или районы скопления живой силы противника.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:40 В стране и мире
Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
20:02 Армия
Видео
МО: авиация РФ уничтожила до 90 националистов и вывела из строя 18 единиц военной техники ВСУ
19:13 Армия
Видео
Прицельный огонь: как силы Народной милиции ДНР ведут наступление под Авдеевкой
17:15 В стране и мире
Видео
Лавров заявил о применении Западом «прямого грабежа» в отношении РФ
16:14 В стране и мире
Видео
«Легкое не пробило»: работница супермаркета в Донецке рассказала о ранении при обстреле
Популярное
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов
Видео
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Шойгу обсудил вопросы международной безопасности с министром обороны США
МО РФ: боевики нацбатов в Харьковской области спекулируют талонами на горючее для «скорых» и машин экстренных служб
В Кремле сообщили, что Шойгу проинформировал участников совещания Совбеза о ходе спецоперации
Видео
В ФСБ заявили о предотвращении теракта в ТЦ в Сочи
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.