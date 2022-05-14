Прицельный огонь: как силы Народной милиции ДНР ведут наступление под Авдеевкой

За день артиллерия под Авдеевкой поражает до 20 целей, это могут быть укрепления, блиндажи, колонны с боеприпасами или районы скопления живой силы противника.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В районе Авдеевки силы Народной милиции ДНР перешли в наступление. Это один из ключевых узлов обороны киевского режима на Донецком направлении. В настоящее время там разворачивается танковый бой. Реактивная и ствольная артиллерия наносит массированный удар перед основной атакой по позициям ВСУ.

Артиллерия Народной милиции ДНР ведет прицельный огонь по позициям вооруженных сил Украины. За день артиллерия под Авдеевкой поражает до 20 целей, это могут быть укрепления, блиндажи, колонны с боеприпасами или районы скопления живой силы противника. Координаты целей разведчики получают при помощи беспилотников.

Объединенные силы Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России активно развивают северо-запарное направление фронта, где сосредоточены основные силы противника. Однако большое число украинских военных окончательно потеряло мотивацию после боев за Мариуполь.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.