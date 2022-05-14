МО: авиация РФ уничтожила до 90 националистов и вывела из строя 18 единиц военной техники ВСУ
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники», - заявил Игорь Конашенков.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения украинской понтонной переправы на Северском Донце. Понтонная переправа была полностью разрушена огнем артиллерии, и вскоре она затонула.
Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов