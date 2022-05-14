Армия МО: авиация РФ уничтожила до 90 националистов и вывела из строя 18 единиц военной техники ВСУ Согласно заявлению МО, авиацией ВС РФ поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники», - заявил Игорь Конашенков. Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения украинской понтонной переправы на Северском Донце. Понтонная переправа была полностью разрушена огнем артиллерии, и вскоре она затонула. Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика