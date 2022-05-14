МО РФ: высокоточными ракетами поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов
В районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 28 ротных опорных пунктов украинской армии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое», - сказал представитель оборонного ведомства.
Ранее министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Подавление снайперских позиций противника велось огнем пулеметных расчетов.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.