Армия МО РФ: высокоточными ракетами поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов По данным МО РФ, российская армия нанесла поражения противнику в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 28 ротных опорных пунктов украинской армии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое», - сказал представитель оборонного ведомства. Ранее министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Подавление снайперских позиций противника велось огнем пулеметных расчетов. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика