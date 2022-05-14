Несостоявшаяся «Азовсталь»: как выбивали ВСУ с территории завода «Заря» в Рубежном

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Завод «Заря» в городе Рубежное Луганской народной республики. Еще недавно сюда и на танке было не подъехать, а сейчас съемочная группа «Звезды» попала на территорию вместе с колонной легковых автомобилей.

Со стороны проходных здесь широкая сеть подземных убежищ, откуда украинских военных удалось выбить в самом конце противостояния.

На этом предприятии производили взрывчатые вещества для угольной промышленности. Все оборудованные бункеры с кроватями, на которых могут располагаться до ста человек - наследство еще от производства. Здесь же стеллажи с лекарствами. А насколько прочные укрепления в здании завода можно судить по внушительной толщине двери.

Жилые кварталы Рубежного освободили еще в конце апреля и только в промзоне оставались боеспособные подразделения ВСУ и иностранные наемники. Территория «Зари» огромная. Заводу предрекали такую же судьбу, как и «Азовстали», однако в итоге здесь буквально за несколько недель не осталось ни одного украинского солдата.

А ведь сначала были все предпосылки того, что «Зарю» придется брать в осаду. Оборонный завод и в мирное время был защищен не хуже крепости.

«Три забора из колючей проволоки, ров, бетонная плита, которая имеет очень серьезную толщину. Взорвать, убрать ее было невозможно», - указал помощник главы ЧР по силовому блоку Апти Алаутдинов.

На блокирование, штурм и зачистку завода у подразделений России и ЛНР ушло всего порядка 10 дней. Говорят, что солдаты, засевшие в «Заре», не захотели оказаться в том же положении, что бойцы запрещенного «Азова»* в Мариуполе и, с боями, но все же отступили.

«Перелом начался тогда, когда прошла информация по "Азовстали" - что стало там с азовцами*. Это, по большому счету, половина нашей победы. Остальное ребята добыли героически... где-то ползком, где-то прорывом и ценой своей жизни», - указал помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев.

Завод площадью около девяти квадратных километров предстоит проверить саперам. Тем более, что на предприятии, которое изготавливало взрывчатку, очевидно было достаточно материала для установки смертоносных ловушек.

*«Азов» - организация запрещена на территории РФ