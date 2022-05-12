Фонд «Герои» доставил гумпомощь медикам Донбасса

В состав фонда входят ведущие медики России, которые точно знают, что необходимо коллегам для работы с пациентами с ранениями.

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Врачам Донбасса передали несколько десятков коробок с медикаментами. Гуманитарный груз отправили в больницу Новоайдара в Луганской Народной республике. Лекарства и расходные материалы, а именно бинты, вату и антисептики собирали в центре Москвы. В Российском Союзе офицеров запаса, где и находится пункт сбора, контейнеры привезли представители благотворительного фонда помощи врачам «Герои».

«Достаточно обширный список, который включает в себя антибиотики, антисептики и необходимые расходные материалы для переливания крови и какие-то инструменты для оказания первичной медицинской помощи и оперативного вмешательства. Так как профиль больных, это, как правило, травматологические пациенты, поэтому все, что необходимо для оказания именно этого вида помощи», - объяснил основатель благотворительного фонда помощи медицинским работникам «Герои» Кирилл Маслиев.

В состав фонда входят ведущие медики России, которые точно знают, что необходимо коллегам для работы с пациентами с ранениями.

«Мы вынуждены, как и все россияне подключиться к этому общему делу, чтобы помочь ему в трудную минуту, чем можем. В этом случае мы можем обеспечить доставку груза до места, и мы эту роль взяли на себя», - отметил председатель коллегии общероссийской общественной организации «Российский союз офицеров запаса» Энрико Тодуа.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что на Украину доставлено около 19 тысяч тонн гуманитарной помощи. Также, согласно заявлению Минобороны, всего с начала спецоперации РФ из ЛДНР и Украины эвакуировано уже 1 217 681 человек, из которых 211 577 детей.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

