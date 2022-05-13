Безопасный пляж: кадры разминирования Арабатской стрелки саперами РФ

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Арабатская стрелка - узкая и длинная коса в Херсонской области, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Некогда популярный пляж ВСУ превратили в минное поле. Теперь власти Генического района могут спокойно открывать курортный сезон.

«По воронкам после обезвреживания можно понять плотность, с которой был заминирован пляж. Мины идут подряд, не небольшом расстоянии друг от друга», - рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Ранее военнослужащий инженерного подразделения Черноморского флота рассказал, как происходило обезвреживание управляемой авиационной ракеты ВСУ, которая упала рядом с одним из жилых домов в Херсонской области. С просьбой к российским специалистам обратились местные жители.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов