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Лавров заявил о применении Западом «прямого грабежа» в отношении РФ

Игнат Далакян
17:15 14.05.2022
По словам Лаврова, на Западе разрешены любые враждебные действия против России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Среди применяемых Западом антироссийских мер оказались приемлемы любые враждебные действия, включая прямой грабеж. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

«Политкорректность, приличия, правила, а с ними и правовые нормы просто отброшены, применяется культура отмены всего русского, разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж», - заявил глава российского дипломатического ведомства.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что последствия от гибридной войны стран Запада против Российской Федерации ощутят все. По словам Сергея Лаврова, трудно спрогнозировать как долго продлится эта гибридная война.

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