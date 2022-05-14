«Операции шли круглосуточно»: как больница в Мариуполе единственная в городе спасала жизни во время боев

Как отметил заведующий хирургическим отделением больницы, впервые за два с половиной месяца в медучреждение начала поступать горячая вода.

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Больница скорой медицинской помощи в Мариуполе единственная в городе продолжила свою работу во время боев. В настоящее время само медучреждение, как и Мариуполь, возвращается к мирной жизни. Заведующий хирургическим отделением больницы Михаил Сорокин рассказал, как проходила работа медиков в непростое время.

«Все дни с начала военных действий мы оперировали в подвальных помещениях. Нагрузка была очень большая, спасибо медперсоналу, сестричкам, санитарочкам, которые круглосуточно находились здесь, и, собственно, благодаря им много людей сохранили жизнь, нам удалось это сделать», - рассказал специалист.

По словам Сорокина, после улучшения обстановки в городе, в больницу стали постепенно приходить специалисты, он отметил, что в настоящее время практически весь штат учреждения укомплектован. Впервые за два с половиной месяца в больницу начала поступать горячая вода, а также восстанавливаться оборудование.

«Вы видели, наверное, наших детишек. Во время военных действий в подвалах было где-то до 70 детей. Вообще реально в подвалах у нас находилось более 250 человек гражданского населения, которые тоже спаслись благодаря тому, что больница предоставила им свой кров», - заключил Сорокин.

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