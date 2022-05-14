В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Операции шли круглосуточно»: как больница в Мариуполе единственная в городе спасала жизни во время боев

Елизавета Потейчук
16:47 14.05.2022
Как отметил заведующий хирургическим отделением больницы, впервые за два с половиной месяца в медучреждение начала поступать горячая вода.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Больница скорой медицинской помощи в Мариуполе единственная в городе продолжила свою работу во время боев. В настоящее время само медучреждение, как и Мариуполь, возвращается к мирной жизни. Заведующий хирургическим отделением больницы Михаил Сорокин рассказал, как проходила работа медиков в непростое время.

«Все дни с начала военных действий мы оперировали в подвальных помещениях. Нагрузка была очень большая, спасибо медперсоналу, сестричкам, санитарочкам, которые круглосуточно находились здесь, и, собственно, благодаря им много людей сохранили жизнь, нам удалось это сделать», - рассказал специалист.

По словам Сорокина, после улучшения обстановки в городе, в больницу стали постепенно приходить специалисты, он отметил, что в настоящее время практически весь штат учреждения укомплектован. Впервые за два с половиной месяца в больницу начала поступать горячая вода, а также восстанавливаться оборудование.

«Вы видели, наверное, наших детишек. Во время военных действий в подвалах было где-то до 70 детей. Вообще реально в подвалах у нас находилось более 250 человек гражданского населения, которые тоже спаслись благодаря тому, что больница предоставила им свой кров», - заключил Сорокин.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как саперы ДНР разминируют окрестности Мариуполя. Саперы Донецкой народной республики недавно прошли обучение у специалистов Международного противоминного центра Министерства обороны России. Военнослужащие экипированы по последнему слову военной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:14 В стране и мире
Видео
«Легкое не пробило»: работница супермаркета в Донецке рассказала о ранении при обстреле
15:26 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что последствия от гибридной войны Запада против РФ ощутят все
14:08 Армия
Видео
«Людям становится легче»: жители Харьковской области получили гумпомощь от российской армии
12:25 Спорт
Видео
В Москве простились с вдовой вратаря «Динамо» Льва Яшина
10:58 Армия
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами поражены пять пунктов управления ВСУ и два склада боеприпасов
Популярное
Видео
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Шойгу обсудил вопросы международной безопасности с министром обороны США
МО РФ: боевики нацбатов в Харьковской области спекулируют талонами на горючее для «скорых» и машин экстренных служб
В Кремле сообщили, что Шойгу проинформировал участников совещания Совбеза о ходе спецоперации
Видео
В ФСБ заявили о предотвращении теракта в ТЦ в Сочи
Полянский: позиция РФ по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.