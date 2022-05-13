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В Финляндии заявили об отсутствии военных угроз со стороны России

Алексей Курильченко
07:01 13.05.2022
Постпред страны при НАТО отметил, что вероятность ядерного конфликта крайне мала.
В Финляндии заявили об отсутствии военных угроз со стороны России
© Фото: pixabay.com
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Постоянный представитель Финляндии при НАТО Клаус Корхонен заявил, что страна не видит на данный момент прямых военных угроз со стороны России. При этом он подчеркнул, что Москва якобы может организовать кибератаки и кампании по дезинформации. При этом представитель отметил, что страны далеки от ядерного конфликта.

«Мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации», - заявил Корхонен в эфире канала CNN.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что страна должна как можно скорее подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Согласно документу, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.

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