«Легкое не пробило»: работница супермаркета в Донецке рассказала о ранении при обстреле

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница Донецка Наталья рассказал телеканалу «Звезда» о ранении, которая она получила при обстреле супермаркета со стороны вооруженных формирований Украины. Женщину ранило в ключицу - по счастливому стечению обстоятельств в этот момент она была в ванной, куда попало не так много осколков.

«Я пошла остановить кровь, муж пришел, вызвали скорую, увезли. Осколочек где-то полтора сантиметра вытащили. На мое счастье не пробил легкое, ничего. Если бы я там (в ванной - прим.ред) стояла, точно бы убило», - рассказала Наталья.

Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал подробности обстрела Донецка. Помимо супермаркета пострадало и здание детского сада. Дети его не посещают из-за особого положения, которое введено в районе города.