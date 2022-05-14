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Новым президентом ОАЭ избран принц Абу-Даби

Алексей Курильченко
13:44 14.05.2022
Последние годы жизни предыдущего президента Мухаммед бен ЗАид выполнял его обязанности.
Новым президентом ОАЭ избран принц Абу-Даби
© Фото: Martyn Wheatley, Parsons Media, Globallookpress
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Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян был избран Верховным федеральным советом Объединенных Арабских Эмиратов на должность президента страны после смерти Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.

Как сообщает государственное агентство WAM, со ссылкой на документ Министерства по делам президента, решение принято единогласно.

Предыдущий президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Он был старшим сыном основателя государства - Заида Аль Нахайяна. Стоит отметить, что принц Мухаммед бен Заид выполнял обязанности главы государства последние годы жизни лидера.

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