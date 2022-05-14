Умер член СПЧ и правозащитник Андрей Бабушкин

Незадолго до сообщения о смерти стало известно о госпитализации Бабушкина.

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Член Совета по правам человека России, член партии «Яблоко» Андрей Бабушкин скончался в возрасте 58 лет. О трагедии сообщил его коллега Кирилл Кабанов.

«Сегодня в 3:30 утра в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Ушел из жизни замечательный человек огромной чистой души, настоящий защитник прав людей. За долгие годы совместной работы в СПЧ и дружбы Андрюша вызывал только самые добрые чувства. Я называл его наш маленький и добрый гном. А он улыбался...», - написал Кабанов в своем Telegram-канале.

Незадолго до трагедии журналистка Ева Меркачева написала, что Бабушкин был госпитализирован и находился в реанимации.

«Бедный, бедный наш подвижник Андрей Бабушкин. Госпитализирован, в реанимации, высок риск летального исхода», - написала Меркачева.

В партии «Яблоко» сообщили, что позже уведомят о месте и времени прощания с Бабушкиным.

Ранее стало известно о смерти первого президента Украины Леонида Кравчука. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 88 лет.