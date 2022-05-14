Найдены планы прорыва «Азова»* к границе России через ДНР

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На одной из баз украинского националистического батальона «Азов»* были обнаружены планы окружения и захвата города Новоазовск в Донецкой народной республике. Дальше националист планировали выйти к границе России.

Как сообщил источник РИА Новости в силовых структурах ЛНР, на карте были указаны расположение сил «Азова» * в районе Мариуполя, а также план выдвижения к Новоазовску. Согласно документу, атака должна была начаться 8 марта.

Ранее независимая журналистка из Франции Анн-Лоре Бонель на неформальном заседании Совбеза ООН привела показания очевидцев преступлений националистов батальона «Азов»*. На кадрах очевидцы рассказали, что боевики «Азова»* занимают жилые дома, бьют людей и не выпускают их из домов. Также был продемонстрирован материал, на котором украинец рассказал, что ему удалось вырваться из Мариуполя, тайком пробравшись по берегу Азовского моря.

*Нацбатальон «Азов» - экстремистская организация, запрещена в РФ