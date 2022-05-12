Минобороны: над Змеиным сбит один беспилотник ВСУ и перехвачены три украинские «Точки-У»

Вместе с тем авиация РФ поразила хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки ЛНР.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Над островом Змеиный сбит в воздухе один украинский беспилотник. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. Вместе с тем представитель МО РФ отметил, что ВС России перехватили три баллистические ракеты «Точка-У» украинской армии.

«Кроме того, над островом Змеиный сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские баллистические ракеты “Точка-У”», - сказал Конашенков в ходе брифинга.

Помимо этого генерал-майор добавил, что в районе Харькова была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Также авиация РФ поразила хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки ЛНР.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.