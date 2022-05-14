В МИД РФ заявили, что не оставят без реакции вступление в НАТО Швеции и Финляндии

© Фото: IMAGOD, Anoraganingrum, Globallookpress

Россия не оставит без должной реакции вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, реакция будет взвешенная и не будет приниматься на эмоциях.

«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса. Ясно, что решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Также Грушко заявил, что пока рано говорить о размещении на территории Балтийского региона российского ядерного оружия.