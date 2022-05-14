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В МИД РФ заявили, что говорить о размещении ядерного оружия в Балтике пока рано

09:50 14.05.2022
В МИД РФ заявили, что говорить о размещении ядерного оружия в Балтике пока рано
© Фото: Минобороны
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В МИД РФ заявили, что говорить о размещении ядерного оружия в Балтике пока рано

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