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Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщается в совместном заявлении президента страны Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин. Согласно документу, членство в альянсе укрепит безопасность страны.

«Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Являясь членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонительный альянс. Финляндия должна немедленно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут сделаны в течение следующих нескольких дней», - цитирует текст заявления издание Helsingin Sanomat.

Ранее бывший глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны Китая старший полковник Чжоу Бо заявил, что если Финляндия вступит в НАТО, то Альянс может разместить свое вооружение в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Китайский офицер полагает, что это лишь снизит безопасность в Европе.