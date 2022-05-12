В Кремле заявили, что вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку РФ мер для обеспечения безопасности

Расширение НАТО не делает континент более стабильным и безопасным, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Россия проработает меры для обеспечения собственной безопасности, если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», - сказал представитель Кремля.

Он напомнил о действующем поручении президента РФ Владимира Путина разработать перечень мер по укреплению западных флангов в связи с расширением НАТО на восток.

НАТО - военно-политический блок, созданный вскоре после окончания Второй мировой войны. Сейчас в его составе 30 стран. Штаб-квартира Североатлантического альянса расположена в Брюсселе.

Сегодня стало известно, что президент и премьер Финляндии выступили за подачу заявки на вступление в НАТО. Аналогичные планы есть у властей Швеции.