Спорт Спорт Спорт

Они лишатся сильнейших: Матыцин отреагировал на возможные санкции «Ролан Гаррос» против теннисистов РФ

Алексей Курильченко
06:46 13.05.2022
Ранее директор теннисного турнира предупредила о санкциях в отношении российских спортсменов за политические высказывания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал заявления директора французского теннисного чемпионата «Ролан Гаррос» о возможных санкциях в отношении российских спортсменов. Напомним, руководитель Амели Моресмо заявила, что спортсмены должны выступать в режиме «строгого нейтралитета» - в случае если игрок «выступит в прессе и поддержит Владимира Путина», в его отношении будут применены санкции.

«Мы видим, что большинство профессиональных теннисистов заявили о неприемлемости такого решения. Оно разрушает принципы спорта, принципы тенниса, лишает зрителей возможности (посмотреть - прим.ред.) и лишает теннисный мир одних из сильнейших теннисистов, которыми являются наши спортсмены», - заявил Матыцин.

Ранее Матыцин заявил, что Россия выступает принципиально против политизации спорта и дискриминации атлетов по политическим мотивам. Министр поблагодарил глав спортивных федераций за продолжение непростого диалога с партнерами за рубежом и международными организациями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:25 Армия
Видео
«Три дня не ели»: сдавшийся солдат ВСУ рассказал, как его отряд бросило командование
07:55 В стране и мире
В Тирасполе зафиксированы попытки поджога нефтебазы и военкомата
05:01 Армия
Видео
«Противник нас боится»: как российские «Панцири» и «Орланы» наводят страх на ВСУ в ходе спецоперации
05:02 В стране и мире
Видео
«Канистру горящую кинул нам в подвал»: украинский радикал пытался сжечь старушку с дочерью в ДНР
07:01 В стране и мире
В Финляндии заявили об отсутствии военных угроз со стороны России
Популярное
Полянский: позиция РФ по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась
Видео
«Галлы пришли из Галичины»: Небензя показал, как на Украине переписывают историю
Видео
Адвокат Улюкаева прибыла в колонию под Тверью
Видео
МО РФ: на Украине готовятся провокации против ВС России по сирийскому сценарию
Видео
МО РФ: распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом
ПВО РФ уничтожила девять украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.