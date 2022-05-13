Они лишатся сильнейших: Матыцин отреагировал на возможные санкции «Ролан Гаррос» против теннисистов РФ

Ранее директор теннисного турнира предупредила о санкциях в отношении российских спортсменов за политические высказывания.

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал заявления директора французского теннисного чемпионата «Ролан Гаррос» о возможных санкциях в отношении российских спортсменов. Напомним, руководитель Амели Моресмо заявила, что спортсмены должны выступать в режиме «строгого нейтралитета» - в случае если игрок «выступит в прессе и поддержит Владимира Путина», в его отношении будут применены санкции.

«Мы видим, что большинство профессиональных теннисистов заявили о неприемлемости такого решения. Оно разрушает принципы спорта, принципы тенниса, лишает зрителей возможности (посмотреть - прим.ред.) и лишает теннисный мир одних из сильнейших теннисистов, которыми являются наши спортсмены», - заявил Матыцин.

Ранее Матыцин заявил, что Россия выступает принципиально против политизации спорта и дискриминации атлетов по политическим мотивам. Министр поблагодарил глав спортивных федераций за продолжение непростого диалога с партнерами за рубежом и международными организациями.