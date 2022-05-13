В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Канцлер Австрии заявил, что газохранилище в Зальцбурге может быть отобрано у «Газпрома»

Марина Крижановская
04:23 13.05.2022
Канцлер Австрии заявил, что власти позаботятся об изъятии хранилища Haidach у российской госкорпорации «Газпром», если та его не заполнит газом.
Канцлер Австрии заявил, что газохранилище в Зальцбурге может быть отобрано у «Газпрома»
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
Читайте нас на:

Австрия намерена отобрать газовое хранилище «Газпрома» в Зальцбурге. Отмечено, что это произойдет в случае его незаполнения российским энергоносителем. С таким заявлением выступил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Говоря про вопросы безопасности энергоснабжения, Нехаммер указал на то, что власти позаботятся об изъятии газового хранилища у российской государственной корпорации «Газпром», если та его не заполнит газом. Об этом он заявил в интервью изданию Kronen Zeitung.

«И мы позаботимся о том, чтобы, если российский "Газпром" не заполнит наш самый большой склад Haidach в Зальцбурге (принадлежит госкорпорации РФ и сейчас де-факто пустует. - Прим. ред.), мы его у них заберем для других провайдеров! Вопрос в том, как нам снизить цены на энергоносители. Это требует обсуждения на европейском уровне разделения цен на газ и электроэнергию», - подытожил глава Австрии.

Ранее, как сообщил изданию Bloomberg источник в компании «Газпром», уже 20 европейских компаний открыли в Газпромбанке счета для оплаты поставок российского газа в рублях. Еще 14 компаний готовят для этого необходимые документы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
«Противник нас боится»: как российские «Панцири» и «Орланы» наводят страх на ВСУ в ходе спецоперации
05:02 В стране и мире
Видео
«Канистру горящую кинул нам в подвал»: украинский радикал пытался сжечь старушку с дочерью в ДНР
01:02 В стране и мире
Видео
В Брянской области обесточены порядка 230 населенных пунктов из-за непогоды
00:04 В стране и мире
В Сенате США заблокирована инициатива выделения Украине помощи на рекордные $40 млрд
21:39 Армия
МО РФ: в зданиях детской больницы и колледжа в Лисичанске оборудован опорный пункт ВСУ
Популярное
Полянский: позиция РФ по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась
Видео
«Галлы пришли из Галичины»: Небензя показал, как на Украине переписывают историю
Видео
Адвокат Улюкаева прибыла в колонию под Тверью
Видео
МО РФ: на Украине готовятся провокации против ВС России по сирийскому сценарию
Видео
МО РФ: распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом
ПВО РФ уничтожила девять украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.