Канцлер Австрии заявил, что газохранилище в Зальцбурге может быть отобрано у «Газпрома»

Канцлер Австрии заявил, что власти позаботятся об изъятии хранилища Haidach у российской госкорпорации «Газпром», если та его не заполнит газом.

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Австрия намерена отобрать газовое хранилище «Газпрома» в Зальцбурге. Отмечено, что это произойдет в случае его незаполнения российским энергоносителем. С таким заявлением выступил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Говоря про вопросы безопасности энергоснабжения, Нехаммер указал на то, что власти позаботятся об изъятии газового хранилища у российской государственной корпорации «Газпром», если та его не заполнит газом. Об этом он заявил в интервью изданию Kronen Zeitung.

«И мы позаботимся о том, чтобы, если российский "Газпром" не заполнит наш самый большой склад Haidach в Зальцбурге (принадлежит госкорпорации РФ и сейчас де-факто пустует. - Прим. ред.), мы его у них заберем для других провайдеров! Вопрос в том, как нам снизить цены на энергоносители. Это требует обсуждения на европейском уровне разделения цен на газ и электроэнергию», - подытожил глава Австрии.

Ранее, как сообщил изданию Bloomberg источник в компании «Газпром», уже 20 европейских компаний открыли в Газпромбанке счета для оплаты поставок российского газа в рублях. Еще 14 компаний готовят для этого необходимые документы.